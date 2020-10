AlVolpe è pronto il “Medical Center Salernitana” dei Centri Verrengia

Entra nel vivo il progetto “Medical Center Salernitana”, frutto della partnership tra Salernitana e Centri Verrengia di Salerno. Presso il campo Volpe, è stata allestita e dedicata una struttura per l’assistenza medica e fisioterapica rivolta in particolare al settore giovanile granata.

Il Medical Center, supervisionato dal direttore commerciale dei Centri Verrengia Carmine Giordano, si avvale di un’equipe di eccellenza composta dai medici Mario Passaro, Francesco Notari, Manuel Di Matteo, Ciro Coscia, Alfonso Demma, Italo Notarfrancesco, Francesco Guarino, Donato Notarfrancesco, dai fisioterapisti Luca della Rocca, Annalaura Iacomino, Angelo Pazzanese, Donato Venutolo, Giovanni Gallo, Andrea Cipresso, Francesco Del Grosso e dall’osteopata Gaetano Vuolo.

“Con la realizzazione della medical house presso il Campo Volpe, prende forma la partnership sanitaria dei Centri Verrengia con la Salernitana – spiega Carmine Giordano – Stiamo investendo molte risorse e profondendo grandi sforzi al fianco della società granata per supportare l’area medica con un progetto di grande valore, tra i migliori a livello nazionale in ambito sanitario. La volontà del professore Domenico Verrengia, da sempre legato alla sua città e ai suoi valori identitari come il granata della squadra di calcio, ci sta consentendo di gettare il cuore oltre l’ostacolo anche in questo periodo di difficoltà a causa del Covid. Il nostro centro fisioterapico, eccellenza della città grazie ai suoi ampi spazi e alle professionalità che mette a disposizione, già da diversi mesi sta offrendo prestazioni specialistiche e assistenza ai calciatori granata, con particolare attenzione al settore giovanile. Tutto il lavoro svolto fin qui viene, inoltre, accompagnato da momenti di informazione sulla corretta prevenzione in ambito sanitario, che da sempre ci contraddistingue.”

