Alunna dell’ultimo anno del coreutico dell’Alfano I positiva al primo tampone I rappresentanti degli studenti chiedono un incontro con la dirigente

Riunione straordinaria in video conferenza ieri sera all’Alfano I. Riunione straordinaria dopo che si è diffusa la voce che un’alunna di una delle classi quinte dell’indirizzo coreutico del liceo salernitano, era positiva, insieme con la sorella al Covid – 19. La notizia è iniziata a circolare nel tardo pomeriggio, tra le chat delle mamme della scuola, informate a loro volta dagli stessi figli. A questo punto pare che siano stati gli stessi rappresentanti d’istituto a chiedere un incontro urgente con la dirigente scolastica Elisabetta Barone per decidere come organizzarsi. All’incontro sembra che abbiano preso parte anche il vice preside e i docenti del coreutico. Sembra che l’alunna sia già stata sottoposta ad un primo tampone, risultato positivo. Ora si attende il risultato del secondo. Intanto la dirigente ha accolto la richiesta dei rappresentanti d’istituto di non entrare a scuola. La dirigente sembra che abbia detto ai ragazzi che se riesce per la giornata di oggi attiverà la Dad, in attesa dell’esito del secondo tampone.

