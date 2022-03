Altro no al Venezia: secondo round alla Salernitana

di Marco De Martino

SALERNO – Alla Salernitana va anche il secondo round. E’ stato discusso ieri, presso la Corte d’Appello Federale, il ricorso presentato dal Venezia contro la decisione del Giudice sportivo della Lega di Serie A Gerardo Mastrandrea che aveva riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore per la gara Salernitana-Venezia del 6 gennaio scorso, non giocata a causa del provvedimento emanato dall’Asl di Salerno dopo il focolaio di covid scoppiato nel gruppo all’epoca allenato da Colantuono. Un verdetto che è stato confermato anche nel secondo grado di giudizio, con la Prima Sezione della CAF, composta da Attolico, Cafiero, Cantini e Lepore, che ha respinto il reclamo del club veneto che aveva puntato sul presunto concetto di “malafede” da parte del club granata. Un concetto che è stato ancora una volta sconfessato grazie al concetto di “causa di forza maggiore”, come accaduto per l’altra causa che coinvolge il club granata relativa al match di Udine, portato a supporto della tesi difensiva dal pool di legali della Salernitana composto dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Rino Sica che era presente in collegamento web dalla sede della Pegaso a Napoli. Ora il Venezia ha due settimane di tempo per appellarsi anche a questa sentenza presentando ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Se così fosse, la gara tra Salernitana e Venezia potrebbe slittare a fine stagione, addirittura a maggio con il campionato ormai agli sgoccioli. MAZZOCCHI KO, RANIERI E RIBERY OK La giornata di ieri non ha riservato solo buone nuove alla Salernitana. Una brutta e due buone notizie sono emerse ieri mattina dall’allenamento sostenuto allo stadio Arechi dalla Salernitana. Ranieri e Ribery hanno preso regolarmente parte alla seduta e dunque si candidano alla convocazione per il match di domani contro il Sassuolo. Solo fisioterapia invece per Mazzocchi che a questo punto salterà il match contro gli emiliani, salvo miracoli dell’ultima ora. Ieri mattina gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione tecnica seguita da esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con un lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Resta indisponibile Schiavone, che ha svolto un lavoro atletico specifico. La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato contro il Sassuolo è fissata per questo pomeriggio alle ore 15. Alle 17.30 è prevista la conferenza stampa di mister Nicola in video conferenza su Zoom, nella quale potrebbe annunciare novità.

