Altri sei positivi tra Salerno e provincia nella giornata di ieri

Altri sei casi di coronavirus sono stati registrati nella giornata di ieri tra Salerno e provincia. Come di consueto a tracciare il bilancio è stata l’Asl di Salerno che nel pomeriggio di ieri ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati nella giornata. Nel report, dunque di ieri, come detto, si sono verificati 6 casi. Di questi due sono stati registrati a Salerno, mentre uno riguarda un cittadino di Pontecagnano, uno di Capaccio, 1 residente ad Ottaviano e 1 residente a Caserta. L’asl ha inoltre tracciato un bilancio dall’inizio della pandemia ad oggi. In provincia di Salerno, sono stati rilevati 1.200 positivi. In questo momento i positivi in provincia di Salerno sono 330, di cui 42 ricoverati nei vari ospedali, e 288 in isolamento fiduciario (quarantena); mentre sono circa 1.000 i contatti di questi positivi che si trovano attualmente in isolamento fiduciario precauzionale.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia