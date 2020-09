Altri 11 casi tra la città e la provincia

Sono 11 in totale i positivi di ieri al covid 19 in provincia di Salerno. A darne notizia è l’Asl che come ogni giorno traccia un bilancio sui tamponi risultati positivi al covid – 19. I primi otto casi sono stati registrati nella mattinata di ieri, mentre altri casi sono stati individuati nel tardo pomeriggio. Nello specifico l’Asl ha comunicato che è risultato positiva una persona di Battipaglia, che nei giorni scorsi ha avuto contatti con alcune persone positive rientrate dalla Sardegna giorni fa; Un altro caso di positività invece è stato diagnosticato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. La persona però è residente a San Marzano sul Sarno. Nella tarda serata di ieri è stato diagnosticato anche un caso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Mentre altri 4 casi sono stati registrati ad Eboli. Si tratta di una prosecurzione di tamponi a casi già individuati nei giorni scorsi, tracciati ed isolati. Un caso di Covid – 19 anche ad Albanella. Mentre sono tre i casi registrati ad Altavilla Silentina. A risultare positivi ai tamponi sono stati i familiari di un lavoratore extracomunitario già risultato positivo nei giorni scorsi. Buone notizie intanto arrivano dal fronte del focolaio di Caselle in Pittari, dove lo ricordiamo erano stati registrati 12 casi all’interno di un ristorante, più altri 3 di persone che avevano avuto contatti con i contagiati. Gli ultimi 20 tamponi del cluster hanno dato tutti esito negativo.

