Altra ambulanza blocca in via Botteghelle

di Monica De Santis

Ancora un’ambulanza bloccata nel centro storico. Ancora una volta in via Delle Botteghelle. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Un’anziana signora si è sentita poco bene, per tanto è stato necessario l’intervento dei paramedici. Giunti sul posto con l’ambulanza, però, i soccorritori hanno avuto difficoltà a passare a causa di quattro autovetture parcheggiate là dove non dovevano essere parcheggiate. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, non è la prima volta che si verifica in via Botteghelle, oppure in via Tasso, o ancora in via Dei Canali. Proprio sabato in tarda mattina, in quest’ultima strada, due auto parcheggiate l’una di fronte all’altra hanno letteralmente impedito il passaggio di altre autovetture. E sollecitata la polizia municipale l’intervento è arrivato solo dopo un bel po’ di tempo, costringendo gli automobilisti a fare retromarcia e a trovare percorsi alternativi. Problematiche queste evidenziate tante, troppe volte. Il risultato? Al massimo gli automobilisti ricevono una contravvenzione, proprio come è accaduto ieri in via Delle Botteghelle, dove tre delle quattro autovetture (una nel frattempo era stata tolta dal proprietario) sono state multate. Ma se si passa per quella strada già nella giornata di oggi, o domani, o anche dopo domani la situazione sarà sempre la stessa. Sia in via Delle Botteghelle che nelle altre strade prima citate. Perchè? Semplicemente perchè i controlli non sono regoli. Perchè si interviene solo se si ricevono segnalazioni e questo gli automobilisti lo sanno bene ecco perchè continuan senza sosta a parcheggiare in luoghi dove non possono farlo. E continueranno a farlo, fino a quando non si metterà in campo un serio piano di controllo. Altro che pedonalizzazione del centro storico.

