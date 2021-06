Alma Salerno, l’under 19 a Pesaro per scrivere la storia: al via la Final Four scudetto

SALERNO – “L’Alma Salerno insegue la storia a Pesaro: presso il palazzetto Pizza della cittadina marchigiana, infatti, Petronella e soci sono chiamati a disputare gli ultimi ottanta minuti della poule scudetto, che andrà in scena nelle giornate del 18 e 19 giugno. Avversario dell’Alma, in semifinale, sarà l’Antenore Padova: i patavini, al pari dei granata, hanno compiuto un percorso eccellente e vorranno continuare a ben figurare nel penultimo atto della manifestazione. La sfida prenderà il via oggi alle ore 18.L’altro accoppiamento del tabellone vedrà di fronte L84 e Sicurlube Regalbuto. Il tecnico De Riggi potrà contare sull’intera rosa a sua disposizione per agguantare il trofeo. Nelle gare di semifinale, qualora alla fine dei tempi regolamentari le sfide si concludano con un risultato di parità, la vincente verrà determinata direttamente dai tiri di rigore. Per la gara di finale, invece, prevista – prima degli eventuali rigori – la disputa di due tempi supplementari da 5′ ciascuno, in caso di parità dopo i tempi regolamentari. L’Alma Salerno ha già mostrato tutto il proprio valore, battendo la temibile l’History Roma 3Z (poi laureatasi vincitrice della Coppa Italia), e mettendo in fila le capitoline Eur Massimo e i campioni in carica della Roma C5, superate con il minimo scarto da Petronella e soci. – “Arrivati a questo punto bisogna provarci, senza riserve. I ragazzi devono dimenticare quanto di straordinario fatto finora e provare a portare a casa questo prestigioso risultato. Nella storia, infatti, restano i trofei, non la strada fatta per arrivarci”- ha dichiarato il dg Peluso. Queste le parle di capitan Petronella: “Il gruppo è carico ed emozionato: andiamo a Pesaro consapevoli delle nostre possibilità. Abbiamo raggiunto un risultato storico, ma il bilancio preferiamo farlo al termine della manifestazione. Abbiamo i nostri riti scaramantici: speriamo portino fortuna a lungo”.

