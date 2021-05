Alloggi Iacp sboccati

Si sono concluse le procedure per riqualificazione del complesso edilizio di proprietà ex Iacp Salerno in via Bixio a CapoSaragnano di Baronissi. Con determina dirigenziale dell’Acer – Agenzia Campana per l’edilizia residenziale – è stato approvato il progetto esecutivo e la prenotazione di spesa per i lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle palazzine per un importo complessivo di 780mila euro. “Si è finalmente sbloccato un iter durato mesi – riferisce il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante – dopo una serie di diffide e la segnalazione alla Procura della Repubblica per i ritardi accumulati da Acer Campania, dopo il subentro a IacpSalerno. Mancava questo atto formale dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale per sbloccare la complessa macchina burocratica. Finalmente a breve avremo la riqualificazione degli alloggi”. “Ci attendiamo adesso un’accelerata dei lavori – fa eco l’assessore all’urbanistica Maria Sarno – è un intervento di riqualificazione molto atteso perché non solo garantirà maggiore sicurezza ai residenti ma restituirà dignità a tutto il quartiere e migliorerà il patrimonio di edilizia popolare in città”.

