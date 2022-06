All’istituto Virtuoso la sala bar da ieri porta il nome di Imma Proto

di Monica De Santis

Da ieri Immacolata Proto, da tutti conosciuta come Imma, resterà per sempre viva nel ricordo di docenti e alunni dell’Istituto Alberghiero “Virtuoso” di Salerno. Resterà vivo il suo ricordo, grazie a quella targa, scoperta ieri mattina, alla presenza del padre Franco, della madre e della sorella minore, oltre che del Prefetto di Salerno Russo e dell’assessore alla pubblica istruzione Falcone. Una targa, posta dinanzi alla sala bar dell’istituto salernitano, che da ieri è dedicato alla 21enne studententessa morta il 26 agosto del 2011 a Varese (dove lavorava da meno di due anni) a causa di un incidente stradale. “Non ho conosciuto Imma – racconta la dirigente scolastica Ornella Pellegrino – ma ne ho sempre sentito parlare con affetto e stima. E’ per questo che abbiamo deciso di ricordarla dedicandole il bar didattico della scuola. Chi l’ha conosciuta mi ha parlato di una ragazza gioiosa e piena di vita. Credo fortemente che i ragazzi di questa scuola non debbano essere dimenticati, anche se non sono più tra di noi. Il messaggio che vogliamo lanciare ai nostri attuali studenti è quello che c’è una continuità. Una continuità di vita, di gioia e morire di lavoro oggi purtroppo è una cosa molto comune. Immacolata purtroppo è morta in un incidente stradale, mentre tornava a casa dal lavoro. Ecco voglio dire ai ragazzi che il lavoro è importante ma bisogna essere prudenti e non spericolati. Non bisogna sentirsi infallibili ci vuole prudenza. E poi voglio dire loro che la scuola è sempre vicina a loro e che non dimentica coloro che hanno fatto parte del vissuto della scuola. E con questa dedica ad Imma lo stiamo dimostrando”. Visibilmente emozionati, i familiari di Imma, hanno scoperto la targa insieme alla dirigente scolastica… “Ringrazio la dirigente scolastica e la vice preside per aver accolto la mia richiesta. Mia figlia era orgogliosa di essersi diplomata in questa scuola e sono felice che da oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) lei resterà sempre in questa scuola. Il suo ricordo, con questo gesto, non verrà mai dimenticato”. Anche il Prefetto e l’assessore Falcone hanno ricordato, pur non avendola conosciuta la giovane Immacolata… “Le scuole salernitane – hanno detto – ancora una volta hanno dimostrato tutta la loro sensibilità e disponibilità nel tener viva la memoria di coloro che, purtroppo, muoiono giovani”. Momenti di commozione quando Serena, compagna di banco ed amica del cuore di Imma, ha letto una lettera che ha scritto all’amica che non c’è più, ma che lei non riesce e non riuscirà mai a dimenticare.

