All’istituto Virtuoso domenica II° Campionato Giovani Macellai di Federcarni

Prosegue la sfida del II° Campionato Giovani Macellai di Federcarni, competizione ufficiale riservata ai macellai italiani under 35 che, dopo l’appuntamento del 3 aprile a Erba, approda ora a Salerno con un evento aperto al pubblico. La seconda tappa del Campionato, che nasce dalla collaborazione tra Bord Bia, l’ente governativo irlandese dedicato allo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari dell’isola, e Federcarni, la Federazione Nazionale Macellai, si terrà il 29 maggio nelle aule della Scuola alberghiera “Roberto Virtuoso” (sede Pertini – Via Lungomare Trieste, 25) e vedrà dodici nuovi sfidanti provenienti da Salerno e dintorni affrontarsi in una prova di lavorazione delle carni irlandesi di manzo e agnello seguendo regole ben precise. I criteri di valutazione in base a cui verranno giudicati sono dieci – disosso, sezionamento, manualità del taglio, ordine e pulizia, minimo scarto, inventiva e fantasia, presentazione, degustazione, cottura e creazione insaccato – e per ciascuno potranno ricevere dalla giuria un voto che va da 1 a 5 coltelli. Il voto finale sarà dato dalla somma dei voti assegnati per ciascuno dei criteri. Grazie a un incontro organizzato con macellai esperti, sarà anche un’ottima occasione per far conoscere agli studenti della Scuola alberghiera “Roberto Virtuoso”, storico istituto di Salerno situato nel centro città, i tagli tradizionali e alcune preparazioni particolari. Inoltre, in un corner dedicato, gli esperti e gli amanti della carne potranno assaporare, in presenza degli chef che sapranno esaltarne al meglio gli aspetti che li rendono così unici, il manzo e l’agnello irlandesi “buoni per natura”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia