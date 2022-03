All’istituto Barra si impara a riciclare attraverso lo sport di squadra

di Monica De Santis

A scuola di riciclo dei rifiuti e tutela dell’ambiente. Ieri mattina presso l’istituto comprensivo Barra, terza tappa del progetto “Together: day after day – Rifiuthlon”, organizzato da Marco De Luca, presidente dell’AICS Salerno. Ad assistere anche il sindaco Vincenzo Napoli e gli assessori Gaetana Falcone e Massimiliano Natella.

“Ho avuto il piacere di partecipare all’incontro che si è tenuto all’Istituto comprensivo “Gennaro Barra”. – ha detto il sindaco – Attraverso giochi e attività sportive, il progetto vuole trasferire ai bambini informazioni utili per promuovere le buone pratiche di tutela ambientale. Sono stato accolto da bambini allegri, entusiasti, ma anche consapevoli di quello che sta accadendo nel mondo. E così, con in mano ognuno un foglio con i colori della bandiera ucraina, mi hanno letto un pensiero di vicinanza e solidarietà per questo popolo devastato dalla guerra. Sono rimasto molto colpito dalla loro profondità e sensibilità”.

Sull’importanza dell’iniziativa ha parlato anche la dirigente scolastica Renata Florimonte… “E’ un progetto che coniuga due tematiche importanti quelle del movimento, dello sport e il tema del riciclo a noi molto caro e da anni cerchiamo di educare i nostri alunni sin dall’infanzia al rispetto della natura. A tutto questo, oggi abbiamo voluto affiancare una tematica molto importante e sentita dai nostri studenti che è quella della pace, ecco perchè i nostri bambini indossano delle speciali magliette e sventolano le bandiere dell’Ucraina. E’ il nostro modo di chiedere pace per tutti”.

