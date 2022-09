Allerta meteo: il Comune di Salerno chiude tutto ma tiene aperte le scuole

Il Comune di Salerno ha emesso una ordinanza di chiusura di parchi, giardini, cimitero ed impianti sportivi relativa per i prossimi al 29 e 30 settembre. In pratica, di pari passo con l’ultima allerta meteo “arancione” emanata dalla Protezione Civile regionale che entra in vigore dalle 18:00 di oggi, viene rinnovata l’ordinanza già emanata dal primo cittadino nelle scorse giornate. Restano invece aperte regolarmente le scuole.

