Allerta meteo gialla su tutta la Campania

di Monica De Santis

Allarta meteo gialla per 24 ore. A dirlo è la Protezione Civile della Regione Campania che nella giornata di ieri ha emanato un avviso con livello di criticità idrogeologica per temporali di colore giallo. L’allerta sarà valida dalle ore 10 alle 22 della giornata di oggi ed interesserà diverse zone del napoletano e del salernitano. Cielo coperto ma senza pioggia anche per la giornata di sabata. La situazione meteo dovrebbe poi migliorare nelle giornata di domenica e lunedì, quando il sole dovrebbe tornare a splendere, per poi già da martedì registrare un nuovo peggioramento con cielo coperto e qualche precipitazione nelle zone interne. Intanto per la giornata di oggi si raccomanda massima attenzione soprattuto Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio. Saranno possibili precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, su tutte le aree interessate, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi. La Protezione Civile segnala, che le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche molto intense. Si prevedono anche possibili raffiche di vento nei temporali.

