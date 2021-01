«Alle amministrative il centrodestra sara ̀compatto e competitivo»

di Sonia Angrisani

Una crescita lenta ma costante. Fratelli d’Italia è il partito di destra che in questi anni sta vedendo crescere il suo consenso. In Campania ̀e infatti il primo partito della destra con una percentuale di 5,98% superando la Lega Matteo Salvini fermo a 5,65% (3 seggi in Consiglio contro i 4 del partito della Meloni). ll docente di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Salerno Gherardo Marenghi, responsabile regionale del dipartimento per la Ricerca e l’Università di Fratelli d’Italia, nella qualità di vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Salerno: “Una alternativa credibile alla sinistra, nel solco dell’impegno civile e politico, siamo una forza politica aperta e inclusiva e ci aspettiamo altre adesioni a breve soprattutto da parte di coloro che hanno avuto una esperienza civica che sicuramente va valorizzata in un contesto più ampio quale oggi può fare proprio il nostro movimento guidato da Giorgia Meloni”.

