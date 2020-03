Alle 22.59 arriva treno da Milano: il sindaco manda i vigili

Nonostante le nuove restrizioni allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 sul fronte trasporti, scatta l’allarme a Salerno. Pronto un presidio della Polfer e dell’Asl alla Stazione di Salerno per la segnalazione di un treno proveniente da fuori regione alle 22,59. A darne l’annuncio l’assessore alle Politiche Giovanili, Mariarita Giordano sul suo profilo. “Il Sindaco Vincenzo Napoli ha fatto disporre sul posto una nostra pattuglia in supporto alla POLFER e all’ASL. – scrive la Giordano – Sarà presente anche la Protezione civile. Saranno controllati tutti i treni in arrivo da fuori regione. Ha, inoltre, disposto che ci s’informi anche delle corse Flixbus o eventuali posti di verifica a Parco Pinocchio e Piazza Concordia”. Una misura di prevenzione adottata dall’Ente di via Roma, anche alla luce delle nuove disposizioni ministeriali che vieta gli spostamenti su mezzi pubblici intercomunali.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia