Allarme covid al Calcedonia, il sindaco Napoli chiude l’Istituto

A seguito della notizia, ricevuta nella tarda serata di oggi, della positività al Covid di diversi alunni e di personale apicale dell’Istituto Comprensivo Calcedonia, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza del medesimo istituto scolastico per un periodo di giorni 14 a far data dal 2 febbraio 2021.

