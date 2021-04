Allarme bomba in via Santi Martiri, panico in città

Attimi di panico in via Santi, in pieno centro cittadino. Verso le 10 è stato lanciato un allarme bomba all’interno di un negozio di calzature. Sul posto ci sono ora gli uomini della sezione artificieri della polizia, la squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e chiuderla al traffico. Proprio in questi minuti dovrebbe giungere sul posto anche il reparto artificieri dei carabinieri di Napoli.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia