Alla Barra si è celebrato il Giorno della Memoria

Sono stati quattro i momenti in cui a Salerno si è celebrata la giornata della memoria. Il primo momento si è vissuto presso la scuola elementare G. Barra, dove gli alunni della classe VA, nello spazio adiacente la scuola hanno partecipato ad un momento di raccoglimento in ricordo delle vittime del genocidio, ma di ogni forma di violenza dell’uomo sull’uomo . Alla presenza dell’Assessore all’istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, la cerimonia è stata aperta e chiusa, da due brani musicali eseguiti dai maestri dell’indirizzo musicale, l’evento si è svolto, emblematicamente, di fronte il “Giardino dei Giusti”, istituito nel 2018, proprio difronte la scuola. I piccoli alunni hanno anche letto alcuni pensieri in ricordo delle vittime e mostra dei disegni realizzati con le loro maestre. A seguire a Palazzo di Città il sindaco di Salerno ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del genocidio… “È necessario preservare la memoria, ricordare le atrocità di un passato neanche troppo lontano. Le nuove generazioni devono conoscere il passato per un futuro migliore di pace, speranza e integrazione tra i popoli, senza distinzioni di razza, sesso, credo politico o religioso”. Ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che ha anche predisposto la bandiera a mezz’asta a Palazzo di Città. Nel pomeriggio, intorno alle 18, nella chiesa di Santa Maria de Lama si è tenuto l’evento commemorativo “La Shoah tra storia e letteratura”, organizzato dalla Soprintendenza Abap diretta da Raffaella Bonaudo. Infine a Palazzo di Città sempre nel pomeriggio di ieri c’è stato un momento speciale nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città, cuore della vita democratica e civile di Salerno. Il ricordo della Shoah e la preghiera per la Pace e la fine della pandemia ha accomunato donne ed uomini di tutte le fedi e culture. Una luce condivisa di speranza per un’umanità migliore.

