All’ ospedale Umberto I nasce la stroke Unit Il Covid dimezza i ricoveri per Ictus

di Rosa Coppola

Si celebra oggi la Giornata mondiale dedicata alla lotta all’Ictus. Quest’anno i riflettori sono puntati sulla prevenzione e sugli aspetti trattabili; tutto nell’ottica fondamentale dell’intervento rapido dal momento che la patologia è tempo-dipendente. Quest’anno, però, i dati di intervento e ricovero sono eloquentemente negativi a causa del Covid, del lockdown, e della paura di recarsi in ospedale. La provincia salernitana non è stata immune a questi dati così come ci spiega la dottoressa Teresa Cuomo, direttore della Neurologia dell’ospedale nocerino Umberto I.

