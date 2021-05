Alessio Fasano, scoperto trattamento farmacologico contro le complicazioni da SARS-CoV-2

Un team multidisciplinare del Massgeneral Hospital for Children, Brigham and Women’s Hospital, Fondazione Ebris e di altre istituzioni ha identificato il meccanismo in base al quale si sviluppa una complicazione estremamente rara ma seria post-Covid-19 nei bambini e negli adolescenti. Guidati dal Direttore del Mucosal Immunology and Biology Research Center del Mgh for Children e Direttore scientifico Ebris, Prof. Alessio Fasano, i ricercatori hanno scoperto che le particelle virali rimanenti nell’intestino a lungo dopo un’infezione da Covid-19 iniziale possono continuare a viaggiare nel flusso sanguigno, determinando la condizione chiamata sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini. La sindrome può verificarsi diverse settimane dopo l’infezione iniziale; i sintomi includono febbre alta, dolore addominale, vomito, diarrea, eruzioni cutanee e stanchezza estrema. La risposta iperinfiammatoria e la “tempesta di citochine” osservata nel Mis-C possono portare a danni estesi al cuore, al fegato e ad altri organi. “All’inizio della pandemia, pensavamo che i bambini fossero stati risparmiati da qualunque manifestazione della malattia, pur sapendo che potessero essere portatori asintomatici del virus Sars-Cov-2”, ha detto il Prof. Fasano. “Alcuni ragazzi hanno contratto il Covid-19. La maggior parte di loro si è ripresa, ma abbiamo iniziato a vedere un ristretto numero di bambini, che avevano precedentemente contratto il virus, manifestare febbre molto alta e insufficienza cardiaca o epatica tanto da richiedere il trasporto in ospedale”. L’80% dei bambini ricoverati con Mis-C hanno sviluppato una grave patologia cardiaca e affrontato una prolungata degenza ospedaliera e un lungo periodo di recupero. Le attuali strategie di trattamento includono una terapia aggressiva a lungo termine di steroidi e immunoglobulina endovenosa….

