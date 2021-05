“Alessio Del Campo: “Grazie ai tifosi e alla Salernitana, non ci avete fatto sentire soli”

di Monica De Santis

“Voglio ringraziare la Salernitana, i giocatori, l’allenatore e la proprietà. Voglio dire grazie ai tifosi granata, agli amici e a tutta la città che dal momento in cui si è diffusa la notizia della morte di mio fratello hanno fatto sentire il loro affetto ai miei genitori e a tutti noi familiari. Non ci siamo mai sentiti soli e di questo ringrazio davvero tutti”. A dirlo è Alessio Del Campo, fratello maggiore di Loris, il giovane tifoso della Salernitana, venuto a mancare a causa di un incidente proprio nel giorno in cui la sua amata squadra del cuore conquistava la serie A.

