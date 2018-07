Alessandro Micai è il nuovo portiere della Salernitana

L’ex piplet del Bari ha firmato un contratto per cinque anni con il club granata. Nessun interessamento della Lazio.

L’accordo è stato trovato direttamente tra il club granata e la Salernitana.

Micai ha firmato un quinquennale da 150mila euro a stagione più bonus come regalo di compleanno. Il portiere, appena svincolatosi sulle ceneri del Bari, era pezzo pregiato del mercato, però il club granata s’è mosso per tempo, ha ritoccato le cifre rilanciando la sua proposta per strappare il sì del portiere e tamponare la falla tra i pali dopo il caso Radunovic.

Proprio il caso Radunovic a portato il ds Angelo Fabiani non solo su Micai ma anche a un passo dallo sloveno Grega Sorcan, classe 1996, già debuttante con la Nazionale del suo Paese, dopo tante presenze in Under 21, e con un passato nel settore giovanile del Chievo.

