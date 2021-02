Alessandra Francese e il “Buon vivere” per conquistare Palazzo di Città

di Erika Noschese

Cinque anni fa la prima esperienza: 650 voti con la lista Progressisti per Salerno. Un risultato importante che non le ha però permesso di raggiungere Palazzo di Città. In questi anni, Alessandra Francese ha continuato il suo percorso di cittadinanza Attiva e, ora, è pronta a riprovare la scalata verso Palazzo Guerra, nuovamente con Progressisti per Salerno. Vice presidente dell’associazione Buon Vivere, Francese ha ben chiaro il suo percorso politico: solidarietà e uguaglianza tra persone saranno i suoi cavalli di battaglia, sulla scia del lavoro fatto dall’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano

