Aldo Flauto: “Ok al certificazione verde purchè ci facciano lavorare”

di Monica De Santis

E’ favorevole al Green Pass Aldo Flauto, il titolare della Palestra Novella Fitness, sita in via Dei Mercanti. Favorevole, ci tiene a precisare “Purchè ci facciano lavorare”. Flauto dunque è tra quelli disposti a far entrare nella sua palestra solo coloro che sono in possesso della carta verde… “Basta che questo sia l’ultima soluzione che il Governo trovi, che poi non si inventi altro e soprattutto che non ci faccia richiudere. Se per rimanere aperti dobbiamo chiedere il green pass ai nostri clienti lo facciamo, ma dopo che nessuno ci dica che dobbiamo chiudere. Ci hanno già imposto tante limitazioni, ora anche questa, va bene, basta che ritorniamo ad una parvenza di una vita normale”: E sul rischio di poter perdere dei clienti, quelli che non si sono ancora vaccinati o che non si voglio vaccinare, Flauto ammette… “Il rischio effettivamente c’è, inutile negarlo, anche se per ora non posso fare delle previsioni. Siamo ad agosto ed in questo periodo i clienti sono sempre pochissimi, lo erano anche prima della pandemia. Diciamo che la prova del nove la si avrà a settembre, quando si tornerà dalle vacanze e i miei clienti torneranno ad iscriversi in palestra. Ecco solo allora saprò realmente se con questa nuova regola avrò subito delle altre perdite oppure no”.

