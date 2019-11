Alcova del sesso in pieno centro, denunciato 45enne

Nella serata di ieri, 4 novembre, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Salerno, Sezione Contrasto alla Criminalità Straniera e Prostituzione, nell’ambito di una specifica e mirata attività diretta al contrasto del fenomeno sempre più dilagante della prostituzione, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per sfruttamento della prostituzione un uomo, S.M. salernitano di anni 45, il quale aveva organizzato un vero e proprio business del sesso. Dopo diversi appostamenti da parte degli uomini della Squadra Mobile, è stato individuato un appartamento in questo centro cittadino adibito a casa di appuntamento con tanto di ragazze provenienti dall’est europeo. L’appartamento in questione era dotato dei più sofisticati sistemi di sicurezza, per consentire ai clienti di essere identificati a mezzo video citofono e grazie ad un codice di accesso permetteva loro di raggiungere l’appartamento in completa privacy. Dopo aver raccolto tutti gli elementi di prova, che venivano opportunamente sequestrati, compresa una modesta somma di denaro, l’appartamento veniva chiuso e sottoposto a sequestro.

