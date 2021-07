Al via procedura acquisizione offerte per Salernitana

Al via la procedura di acquisizione delle offerte per la vendita della Us Salernitana 1919 srl. Lo si legge sul sito web del club calcistico campano, che disputera’ il prossimo campionato di serie A, in una nota a firma dei trustee del Trust Salernitana 2021, Melior Trust srl e Widar Trust srl, che fanno sapere “di aver avviato la procedura di acquisizione delle offerte di acquisto della totalita del capitale sociale della U. S. Salernitana 1919 srl”. La vendita verra effettuata “in forma privata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova la societa e come essa e in proprieta del Trust Salernitana 2021”. “La presente comunicazione – viene specificato – non vincola ad alcun titolo i trustee ai quali rimane sempre riservata la facolta di non procedere alla vendita o di perfezionare la vendita in qualunque tempo”.

