Al via oggi all’Istituto Comprensivo Samuele Falco “La città e i libri”

L’Istituto comprensivo statale “Samuele Falco” di Scafati, con il patrocinio del Comune di Scafati, promuove la prima edizione de “La città e i libri”, progetto che mira a creare aggregazione e cultura attraverso l’incontro con gli autori di volumi che puntano i riflettori su temi di grande interesse. “Nell’ottica di una scuola aperta al territorio e promotrice attiva di iniziative allargate a tutti – spiega il dirigente dell’Ics Falco, il professor Domenico Coppola – vogliamo far incontrare docenti, alunni, genitori e cittadini intorno a temi di largo interesse, favorendo la più ampia fruizione”. Tre gli incontri per altrettanti libri e scrittori che si terranno nell’aula consiliare del Comune di Scafati, presso la sede della Biblioteca Comunale “Morlicchio”, in via Galileo Galilei 34. Dopo lo stop per le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, si comincia oggi alle ore 16. 30 con il giornalista, docente e scrittore Paolo Romano, autore de “Il castello di carta” – Guida letteraria di Salerno e della sua provincia (Marlin editore). Due edizioni in due mesi, la prima guida letteraria del territorio salernitano offre un viaggio dalla A alla Z tra gli scrittori che in ogni epoca sono nati a Salerno e in diversi Comuni del territorio – compreso Scafati – vi hanno soggiornato o ne hanno scritto.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia