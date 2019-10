Al via la sesta edizione degli incontri di cultura alla Congrega letteraria

Oggi, alle ore 18:30 presso il circolo “Unione Sportiva Vietrese” in corso Umberto I 17 (contiguo piazza Amendola), a Vietri sul Mare, al via la sesta edizione degli Incontri di cultura dell’associazione “La Congrega Letteraria”. Apre con una lectio magistralis a tema letterario il professore Aniello Di Mauro, già docente di Greco e Latino, e già membro, per la medesima associazione, della giuria del concorso di poesia per studenti “Poesis – Vietri sul Mare”. Titolo della lezione “Citazione e reinvenzione: arte allusiva”; il professore ripercorrerà, con analisi del testo e letture di brani, un’antologia di classici antichi, moderni e contemporanei, analizzando l’efficacia nozionistica, rielaborativa e creativa dell’istituzione della citazione, e della capacità di un testo letterario e dell’espressione artistica in senso lato di alludere evocativamente ad altro. Presenta la serata il giornalista Aniello Palumbo; previsti i saluti istituzionali del sindaco Giovanni De Simone e dell’assessore alla Cultura Antonello Capozzolo. L’evento è a ingresso libero e gratuito, e i partecipanti alla rassegna possono fare richiesta di un attestato valido ai fini di legge. Seguiranno altri cinque incontri i successivi venerdì, dall’otto novembre, a tema storico, archeologico e letterario. «La Congrega Letteraria – dichiara l’assessore Antonello Capozzolo – è il fiore all’occhiello di questo assessorato. I suoi incontri culturali, sempre di elevatissimo livello, sono di grande coinvolgimento e risonanza mediatica».

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia