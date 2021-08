Al via la rassegna “Non ci resta che… ridere!” al Parco del Mercatello

Cinque spettacoli all’insegna della comicità allieteranno le serate dei salernitani, nella nuova cornice dell’Arena del Parco Mercatello, scelta per quest’estate dall’amministrazione comunale. La Cooperativa ARS Nova, che gestisce il Teatro Nuovo, ha organizzato cinque appuntamenti da non perdere: mercoledì 18 agosto alle ore 21.15 si inizia con Pierino Tiramisù, cabarettista dai noti trascorsi televisivi (in particolare con il programma “La sai l’ultima”), che si esibirà nel recital intitolato “Si ride. Racconto la vita con gli occhi del comico”. Prevendite sul sito postoriservato.it Nei giorni seguenti, sono in programma gli spettacoli di nomi celebri, beniamini del pubblico italiano: sabato 21 agosto si esibirà la grande Rosalia Porcaro, con il suo spettacolo “Semp’essa”. Sabato 28 agosto appuntamento speciale, con Paolo Caiazzo e Federico Salvatore, con “Azz & Caiazz”. Venerdì 3 settembre salirà sulle tavole dell’Arena Mercatello l’esilarante mattatore Lino D’Angiò. In conclusione, mercoledì 8 settembre Ciro Ceruti, con Enzo Varone e Floriana De Martino porteranno in scena lo spettacolo comico “Vita, ovvero la tempesta perfetta”. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.15.

