Al via la prima edizione dell’International Cilento Film Festival che si svolgerà in modalità Web Live dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/internationalcilentofilmfestival) oggi e domani con start alle ore 20.30. Il Festival che era stato programmato in presenza con il Patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, a causa del diffondersi della pandemia da Covid19 è stato riconvertito dal direttivo dell’Associazione Cinematografica del Cilento in modalità Web. Prima di ogni evento viene la tutela della salute dei cittadini, dichiara il Direttore Organizzativo e produttore cinematografico Gianni Pagliazzi, e sicuramente ci ritroveremo la prossima estate sempre a Paestum per la nuova edizione in presenza con attori e registi internazionali per trascorrere insieme momenti unici. Non è stato semplice organizzare questa edizione che doveva svolgersi dal vivo presso l’ex Tabacchificio in località Cafasso di Capaccio Paestum recentemente riqualificato magistralmente e in tempi record dal primo cittadino Franco Alfieri, afferma il Presidente dell’Ass. Cinematografica del Cilento Gerardo Falce, che anticipa i contenuti delle serate Web Live: quella di oggi sarà dedicata alle premiazioni e ai contributi Videoclip, alle animazioni, alla cultura e allo sport, mentre quella di Sabato 22 gennaio 2022 ai cortometraggi, lungometraggi e documentari.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia