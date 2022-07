Al via il servizio straordinario di pulizia delle strade

di Monica De Santis

E’ partito ieri pomeriggio il servizio straordinario di pulizia delle strade del centro e zona movida. Un servizio voluto da Salerno Mobilità e che sarà svolto tutti i venerdì, sabato e domenica fino al prossimo 22 settembre. Sei gli operai a lavoro dalle 18 alle 24, che avranno il compito di spazzare le strade e di svuotare i cestini raccogli rifiuti. “Ci siamo resi conto da tempo che un solo svuotamento di cestini soprattutto nel fine settimana non va bene. Diamo l’idea di una città non curata”, ha detto il presidente di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, che ieri pomeriggio in piazza Portanova ha presenziato all’inizio dei lavori di pulizia straordinaria. Bennet con l’occasione ha voluto ricordare che da lunedì saranno tolte anche le campane per la raccolta del vetro e che ci sarà il cambio dei giorni di conferimento ovvero l’indifferenziato che dal lunedì dovrà essere conferito il giovedì… “Siamo consapevoli che all’inizio non sarà facile, abbiamo già messo in cantiere almeno un mese e mezzo di rodaggio, sicuramente qualcuno si dimenticherà e conferirà l’indifferenziato. Siamo pronti a raccogliere entrambe le tipologie almeno, come dicevo per i primi tempi”.

