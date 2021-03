Al via il progetto “Dentro la macchina dei sogni”. All’iniziativa stanno partecipando l’Alfano I e il Sabatini Manna di Salerno, IIS A. Sacco di Sant’Arsenio, il liceo Rescigno di Roccapiemonte

Si sta svolgendo, online, la terza tappa (in Campania) del progetto Anica “Dentro la macchina dei sogni – L’industria e i mestieri del cinema”, la rassegna cinematografica organizzata dalla Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: l’intento è quello di coinvolgerli nella scoperta e nell’approfondimento dei diversi mestieri del cinema, in particolar modo quelli che si trovano “dietro la macchina da presa” ma che rappresentano il cuore dell’industria cinematografica e audiovisiva, nonché di illustrare quanti e quali possono essere i diversi percorsi di formazione. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Mibact e ministero dell’Istruzione all’interno del bando “Buone Pratiche, Rassegne, Festival” 2019, con la partnership di Sardegna Film Commission e Mymovieslive!, e la collaborazione di Film Commission Regione Campania, Apulia Film Commission e Women in Film Television & Media Italia. Sono circa 200 gli studenti coinvolti provenienti da diverse città della regione Campania, dove il progetto torna per la seconda volta dopo l’incontro sul film “Gatta Cenerentola” organizzato a Napoli nel 2019. Anche quest’anno Anica si è avvalsa del supporto della Film Commission Regione Campania. Quest’anno le scuole coinvolte (Liceo Linguistico Gentileschi e Liceo Artistico Boccioni Palizzi di Napoli, Liceo Artistico Alfano I di Salerno, Liceo Statale Luigi Garofano di Capua, IIS A. Sacco di Sant’Arsenio, Liceo B. Rescigno di Roccapiemonte) vedranno oggi la pellicola di Stefano Cipani “Mio fratello rincorre i dinosauri”, scelta dagli stessi studenti tra una rosa di titoli proposta da Anica. Il film, particolarmente adatto agli studenti per le sue tematiche, è anche vincitore del Premio David Giovani e dell’Efa Young Audience Award agli European Film Awards 2020. Domani invece, gli studenti e i docenti partecipanti potranno conoscere e approfondire il ruolo di alcuni dei professionisti che hanno lavorato al film: Arturo Paglia – produttore Paco Cinematografica, Monica Verzolini – coordinatrice di post produzione e Anna Pennella – Coordinatrice casting e secondo assistente alla regia. Il prossimo appuntamento coinvolgerà le scuole di Cagliari, il 20 e il 21 aprile.

