Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno. Sopralluogo di Strianese

La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con loro presenti anche Angelo Michele Lizio, dirigente provinciale del settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, nonché responsabile unico del procedimento, Gianfranco Risi, direttore dei lavori e i tecnici responsabili della ditta esecutrice. “Dopo vent’anni – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – sono partiti finalmente i lavori del primo lotto del nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località Porcola), nell’ambito di quella che sarà una vera e propria cittadella scolastica. Ad eseguire i lavori con fondi della Provincia di Salerno, per un importo complessivo di 7 milioni di euro, sarà la ditta Cincotti Costruzioni srl di Nocera Inferiore, impresa consorziata con il Consorzio Stabile Tekton di Napoli. Il progetto della struttura invece è dell’Ipostudio Architetti di Firenze. La Provincia di Salerno e la Regione Campania si impegneranno al massimo per il finanziamento dei successivi lotti della cittadella. Nel frattempo siamo riusciti concretamente ad iniziare i lavori. Si parte con la realizzazione di circa 100 pali di fondazione di lunghezza pari a 27 m.” Per noi – conclude Strianese – è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Ma ovviamente sono in gioco anche diritto alla salute e alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche. Aggiungo inoltre che questa è un’opera importante e ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”

