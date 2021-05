Al via da oggi in Campania le prenotazioni per i cittadini della fascia di età 45-49

A partire da domani (oggi per chi legge, n.d.r.) sarà aperta in Campania la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49. Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio. Ma, in ogni caso, i conti sulle dosi di vaccino secondo il governatore Vincenzo De Luca, continuano a non tornare. E questo potrebbe pregiudicare l’obiettivo di rendere immune la regione entro l’estate. Ad oggi, in Campania, sono 2.337.824 le dosi di vaccino somministrate: sono stati vaccinati con la prima dose 1.695.714 cittadini e di questi 642.110 hanno ricevuto la seconda dose. Ma di certo non basta. “Dobbiamo arrivare a più di 9 milioni di somministrazioni – dice De Luca nella consueta diretta Facebook – Un obiettivo che possiamo realizzare se avremo i vaccini. Ad oggi mancano alla Regione ancora 175mila vaccini, abbiamo recuperato ventimila vaccini ma siamo sotto di 175mila”. Da qui il rischio: “Così facciamo fatica ad immunizzare la Campania entro l’estate”. Parla di un ritardo “drammatico di due mesi”, De Luca. “Il commissario Covid mi ha mandato ieri una comunicazione nella quale si dice che si ritiene di recuperare i vaccini che mancano entro metà giugno”, spiega ma aggiunge anche di prendere con “attenzione” queste comunicazioni:

