Al via da oggi i viaggi crocieristici

“È una serata beneaugurante, ritorniamo a vederci, in presenza e lo facciamo con un’iniziativa, come il Sea Sun festa del mare, che ormai a Salerno si è andata consolidando”. Ha esoridto così, venerdì sera il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, prima di salire sul palco dell’Arena del Mare… “Questa serata è un momento di riflessione sul mare, sull’economia del mare e sulle nostre potenzialità e sulle nostre prerogative di città rivierasca. Credo che questa sera, abbiamo parlato e fatto vedere ai nostri concittadini quale sono gli obiettivi futuri. Obiettivi che sono un segno di speranza di un futuro sereno, dove tutti noi possiamo ritornare alla nostra vita di prima. Ma per far questo dobbiamo continuare a muoverci rispettando le semplici regole che oramai, mi auguro tutti quanti conoscono. Sappiamo che il numero dei contagi in Italia sta salerno, fortunatamente a Salerno no, ma non dobbiamo abbassare la guardia – ha detto ancora Napoli – Intanto riprendo ci viaggi crocieristici e questo mi sembra un primo importante segnale di cauto ottimismo”. E infatti da oggi riprenderanno i viaggi crocieristici a Salerno. E’ prevista infatti per lunedì 19 luglio l’approdo delle nave da crociera Mein Schiff 4 in grado di ospitare 2500 passeggeri e proveniente da Cannes. Il gigante del mare della compagnia tedesca Tui Cruises è lungo 300 metri ed approderà di prima mattina consentendo a vacanzieri e personale di bordo di visitare la nostra città fino al primo pomeriggio con la partenza prevista per le ore 18.30 con destinazione Civitavecchia. Nonostante non siano ancora stati ultimati gli interventi di dragaggio dei fondali che prevedono inoltre i lavori di ampliatura dell’imboccatura del porto, l’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale ha deciso di far ormeggiare la nave da crociera al Molo 3 gennaio, dove si sono effettuati dei lavori di riqualificazione della banchina nel tentativo di accogliere al meglio il ritorno dei crocieristi a Salerno, costretti a sbarcare nel pieno della zona commerciale dello scalo. Quella di oggi è una delle prime 30 navi che hanno confermato il porto di Salerno come meta del loro tour.

