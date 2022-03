Al via da lunedì il nuovo orario per l’indifferenziato

Al via da lunedì il nuovo orario per il conferimento dell’indifferenziato. Lo conferma l’assessore Natella che spiega… “L’idea nasce da delle osservazioni che abbiamo fatto nelle scorse settimane, dopo una serie di controlli effettuati su tutto il territorio. La raccolta dell’indifferenziato è una criticità oggi, visto che non viene conferito nel modo corretto. Il cambio dell’orario va in questa direzione. E’ un’attività sperimentale per verificare se riusciamo a risolvere delle problematiche rispetto anche allo sciacallaggio che c’è stato negli ultimi tempi. Monitoreremo il tutto e verificheremo poi nel seguito se mantenere questo calendario. Anticipo pure che ci saranno anche altre zone della città dove di fatto ci sono degli orari differenti di prelievo e molto probabilmente faremo altri cambi d’orario per fare ordine e favorire i cittadini”.

