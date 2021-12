Al via a Salerno le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni

di Monica De Santis

Sono iniziate ieri mattina presso l’Hub vaccinale del Centro Sociale di Salerno le vaccinazioni per i bambini dai 7 agli 11 anni. Nel pomeriggio sempre di ieri la somministrazione del vaccino è proseguita poi al centro Asl di via Vernieri. E se nella mattina il bambino più piccolo a ricevere il vaccino aveva 7 anni, nel pomeriggio la bambina più piccola a ricevere la prima dose di vaccino aveva 5 anni e mezzo. Palloncini a forma di spada, di cagnolino o di fiorellino, in dono per ognuno dei piccoli vaccinati, che hanno atteso il loro turno insieme con i loro genitori. Qualche lacrima non troppe, per i più “paurosi”, ma per tutti, come hanno raccontato i genitori, dopo arrivava il momento del premio, un piccolo gioco da andare ad acquistare insieme come premio per essere stati tanti piccoli ometti e donnine coraggiosi… “Ho scelto di vaccinare mio figlio per il suo bene e per quello degli altri ed invito tutti i genitori a fare la stessa scelta”, dice uno dei papà presenti ieri mattina al Centro Sociale. E le sue parole sono condivise poi da una mamma che si dichiara “Sostenitrice dei vaccini. Sono in questo momento l’unica strada per ridare ai nostri figli una parvenza di vita normale”. “Ho tre figlie, Marina di cinque anni e mezzo che oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) si è vaccinata ed altre due di 8 anni ed una di 10 anni, che si vaccineranno domani (oggi per chi legge). – racconta la signora Maria Sansone, che ieri pomeriggio ha portato al centro di via Vernieri a vaccinare la figlia più piccola – Sono assolutamente favorevole alle vaccinazioni, credo che solo le vaccinazioni ci possono salvare dal Covid, perché abbiamo visto che le misure non sono abbastanza, nel senso che appena esce di casa qualsiasi luogo può essere pericoloso e anche quando si sta in casa, grosso modo, perché i contagi avvengono in ambito familiare. I bambini abbiamo visto al momento sono i più esposti e quindi dobbiamo tutelarli. Mi sono confrontata anche con le altre mamme delle classi delle mie figli, la maggioranza vuol aspettare, anche se non capisco cosa, visto che in America queste vaccinazioni le stanno facendo da tempo e non ci sono problemi”. Cristiano Bozza è il papà di Flavio di 6 anni, anche loro ieri pomeriggio erano a via Vernieri per ricevere la prima dose di vaccino anti covid… “Cosa mi ha spinto a voler vaccinare mio figlio? E ne vogliamo anche parlare? 135mila morti non bastano? Noi abbiamo fatto tutte le vaccinazioni anche quelle opzionali. Quindi non vedo perchè non fare anche questa. In famiglia siamo tutti vaccinati ed abbiamo voluto che anche i nostri figli lo fossero. I vaccini sono una sicurezza per tutti noi” “Vista l’opportunità di poter vaccinare anche i bambini piccoli non potevo esimermi. – racconta la signora Chiara, mamma di Lorenzo 6 anni e mezzo – Non ho nulla in contrario contro i vaccini, per cui ben venga la possibilità di vaccinare anche loro. In classe sua, tra le altre mamme c’è un po’ di titubanza, questo si, ma credo che in questo caso ognuno debba decidere da se”. Da medico non poteva non scegliere di vaccinare i propri figli, Dodo e Gigi, uno di 7 ed uno di 9 anni, la dottoressa Carmen Fasolino… “E’ giusto vaccinare i bambini, come sarebbe più giusto che tutti gli adulti non ancora vaccinati vadano a farlo. Bisogna proteggersi e proteggere i bambini che devono andare a scuola in presenza e riprendere la vita normale. A scuola dei miei figli le posizioni dei genitori sono diverse. Nella quarta quasi tutti hanno aderito, mentre in seconda al momento che io sappia solo in tre hanno scelto di vaccinarsi. Se mi hanno chiesto qualche consiglio? Sono una ginecologa, comunque si, diverse mamme hanno chiesto cosa pensavo dei vaccini”.

