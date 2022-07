Al tuttofare di Tringali Gianni Fiorito il Comune dà gratis l’ex parco Salid

Nessun contributo economico ma l’utilizzo gratuito di Parco dell’Irno (area antistante il Teatro Ghirelli) e della Vecchia Fornace ex Salid. Per il tutto fare dell’assessore Claudio Tringali, l’amministrazione comunale di Salerno sembra mettersi a completa disposizione e per il periodo dal 24 agosto 2022 al 04 settembre 2022, compresi i tempi di montaggio e smontaggio di quanto necessario alla realizzazione dell’evento chiude – quasi totalmente – il parco dell’Irno. Come se i cittadini non avessero già sofferto abbastanza per la mancanza di spazi verdi. Dunque, dall’1 al 3 settembre la terza edizione della “Limen Salerno Festival”, iniziativa promossa dall’associazione Limen, presieduta da Gianni Fiorito, braccio destro dell’assessore alla Sicurezza. “Il “Limen Salerno Festival” ha l’obiettivo di coltivare le giovani forze e i talenti emergenti del territorio e di farli confrontare con importanti realtà artistiche del Paese e che si articolerà in tre serate, esibizioni musicali, mostre a cielo aperto, workshop, tavoli di lavoro tematici, iniziative artistiche e attività di varie realtà associative – si legge nella delibera di giunta – L’organizzazione di spettacoli dal vivo rappresenta un’importante occasione di ripresa per le realtà che operano nell’organizzazione di eventi culturali e musicali, duramente colpite dalla pandemia; il Limen Salerno Festival per la rilevanza culturale e artistica rivestita è in grado di arricchire l’offerta musicale culturale per la città richiamando anche molti spettatori da fuori città”. Così la giunta, per soli tre giorni di eventi concede l’utilizzo gratuito degli spazi della Vecchia Fornace ex Salid e l’esenzione dal pagamento del canone unico per l’occupazione di suolo pubblico in ragione della valorizzazione culturale dell’area interessata nei giorni dal 24 agosto 2022 al 04 settembre, compresi i tempi di montaggio e smontaggio di quanto necessario alla realizzazione dell’evento. er.no

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia