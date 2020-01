Al Terzo Tempo Village la presentazione della nuova stagione agostinica di enduro

di Giovanna Naddeo

Si riscaldano i motori in casa Off Road Racing Shop in vista della presentazione della nuova stagione sociale e agostinica 2020.

Avrà luogo questa sera, alle ore 19.30, presso il Terzo Tempo Village di San Mango Piemonte, la presentazione del team Off Road Racing Shop / Moto Club Salerno 2020.

“Sveleremo i piloti, gli appuntamenti e le competizioni sportive alle quali prenderemo parte nell’arco di questo nuovo anno” anticipa Davide Dello Buono, 27 anni, istruttore della Federazione Motociclistica Italiana, nonchè esperto di enduro.

“Stiamo lavorando a un calendario di iniziative da tenere nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dedicato alla sicurezza stradale. E’ importante, fin da piccoli, comprendere l’estrema importanza dell’abbigliamento protettivo. L’enduro non va improvvisato”.

