Al Teatro Sant’Alfonso Pagani di scena “L’inganno”

Martedì 8 Febbraio 2022, al Teatro Sant’Alfonso Pagani la Caracò Teatro presenterà “L’Inganno” di e con Alessandro Gallo, spettacolo che è stato Finalista al Premio Scenario 2019, al Premio Marcello Torre 2019 e al Premio Mauro Rostagno 2020. Tratto da una storia vera. Alessandro Gallo continua la sua strada verso la narrazione dell’educazione criminale. In scena un uomo e la sua biografia fatta di continui inganni e di menzogne alla quale attraverso il teatro ne restituirà una dignità mancata. Partendo dal suo vissuto disegna, con ironia, rabbia e dolore i volti di una Napoli madre-coraggio che si scontra, quotidianamente, contro il peso claustrofobico di un familismo che trasforma la bellezza dei vincoli solidali tra famiglie in comportamenti omertosi, in silenzi e sguardi dalle sfumature mafiose. Il legame di sangue diventa un vincolo, una cerniera arrugginita che ne ostacola l‘ingresso di un qualcosa o di un qualcuno, uomo o divino che sia, che ne voglia riscrivere un cambiamento.

