Al Teatro Nuovo “Grossi affari in famiglia”

Sabato 19 marzo alle ore 21.00 e domenica 20 marzo alle 18.30, al Teatro Nuovo di Salerno, va in scena la divertentissima commedia “Grossi affari in famiglia”, di Lanzuise e Verde. Lo spettacolo si annuncia come un’irresistibile carrellata di situazioni comiche, animata dai due attori protagonisti, Piero Vitolo (noto anche come Pierino Tiramisù) e Marco Lanzuise, entrambi beniamini del pubblico salernitano. La commedia “Grossi affari in famiglia”, racconta l’intreccio di vicende familiari di insuperata quotidianità. Una famiglia si ritrova “riunita” ai funerali di un vecchio zio e la scoperta di un tesoro di valore del defunto, sconvolgerà gli apparenti equilibri con colpi di scena a coinvolgente ripetizione. “Di fronte all’interesse, l’ammore passa”, questa la locuzione metaforica, pregna di napoletanità, che può, in modo sintetico, racchiudere il messaggio del format, con la regia di Salvatore Ceruti. Uno show che regalerà al pubblico spettatore, momenti di divertente e spensierata allegoria. Con loro in scena Anna D’Auria, Marilù Armani, Mario Arienzo, Peppe Miccio. Info e prenotazioni: tel. 089.220886 (botteghino, aperto dalle 17 alle 20) Biglietti: 18 euro (intero) – 15 euro (ridotto)

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia