Al Teatro Nuovo di scena “Una notte a Napoli”

Dopo oltre due mesi di interruzione, determinati dai tanti casi di covid 19 anche all’interno delle compagnie che dovevano esibirsi, riprende la stagione teatrale del Nuovo di via Valerio Laspro Salerno. Sabato 12 marzo alle ore 21.00 e domenica 13 marzo alle ore 18.30 andrà in scena il recital intitolato “Una Notte a Napoli”: si tratta di un varietà comico-musicale interpretato dal bravissimo cantante Luciano Capurro, beniamino del pubblico salernitano, pronipote di Giovanni, poeta della celeberrima “O Sole Mio”, il merito di aver saputo interpretare brillantemente, in qualità di Show Man, alcuni ruoli da protagonista del varietà, conquistando il pubblico con la sua ironia ma soprattutto con una voce unica nel mondo della canzone classica italiana e napoletana che sarà accompagnato da Anna Caso, Lello Capano, Carla Buonerba e Le Lazzarelle Ballet. Info e prenotazioni: tel. 089220886 (botteghino Teatro Nuovo), tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia