Al Teatro Nuovo “Cornuti e contenti”

Si alza sabato ed in replica domenica, il sipario del Teatro Nuovo di Salerno. Di scena “Cornuti e contenti” di e con Oscar Di Maio, scritto da Marco Lanzuise. Il pittore Leonardo De Chiereca, vivendo d’arte, campa sulle spalle della moglie Mary impiegata nelle ferrovie gelosa del marito perchè sospetta abbia un’amante. Il pittore spera di risollevarsi economicamante lavorando per la Curia che gli commissiona dipinti i più chiese di Napoli. Katia, l’amante, stanca del rapporto clandestino, minaccia di sveare la sua relazione alla moglie del pittore. Questi, impotente a impedirle il proposito, convince un suo cliente gay a travestirsi da donna per recitare la parte della moglie alla visita di Katia. La faccenda si complica quando il marito dell’amante esce dal carcere e arriva a casa del pittore

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia