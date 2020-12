Al Ruggi le dosi di vaccino anti Covid

di Erika Noschese

In arrivo le prime dosi di vaccino anti covid anche in provincia di Salerno, a partire dalla metà del mese di gennaio. Lo ha comunicato il coordinatore dell’Unità di Crisi regionale Italo Giulivo spiegando che la Regione Campania ha inviato al Ministero della Salute il piano aggiornato per la prima fase della vaccinazione anti covid19. Il fabbisogno della prima fase è di circa 320.000 vaccini che coprirà, in due dosi, a partire da metà gennaio, tutta la popolazione degli operatori sanitari e degli addetti delle rsa. “Sono in arrivo le prime dosi per dare il vaccino al mondo sanitario e delle rsa, si tratta di 160.000 persone che faranno il vaccino in due dosi e quindi 320.000 vaccini – ha dichiarato al Tgr Campania della Rai Italo Giulivo

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

