Al Novotel festa per l’arrivo del Milan

Cosi come accaduto per la Roma, la Juve e l’Inter anche l’arrivo del Milan a Salerno è stato accolto con entusiasmo e curiosità. Mentre le altre squadre più blasonate avevano scelto come soggiorno l’Hotel a Mercato S.Severino, tranne il Napoli che alloggiò a Cava, il Milan ha voluto risiedere proprio in città e a due passi dall’Arechi. Il quartier generale dei rossoneri è stato il Novotel. Centinaia i tifosi presenti all’arrivo della capolista. Presenti anche club rossoneri della provincia come quello di Battipaglia. Cori per Theo Hernandez e compagni. Ma anche cori per la Salernitana.

