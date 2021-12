Al Liceo Tasso presentati i risultati di “EduCare-Ricreare Socialità”

di Monica De Santis

E’ stato tracciato ieri mattina presso l’aula magna del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno il bilancio conclusivo del progetto “Educare – Ricreare Socialità”, promosso da Fondazione Saccone in partnership proprio con lo storico Liceo salernitano e il Comune di Montecorvino Pugliano. Un progetto innovativo, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, caratterizzato da attività ludico-ricreative, formative e laboratori rivolti agli studenti, tra i 9 e i 17 anni, appartenenti ai territori dei Comuni di Montecorvino Pugliano, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Battipaglia, Eboli e Salerno. Scopo quello di rafforzare le conoscenze e le competenze dei giovani, come l’uso consapevole delle tecnologie digitali e il potenziamento delle capacità logiche e di problem solving, oltre a recuperare la socialità. La dirigente scolastica del Tasso, Carmela Santarcangelo ha spiegato l’importanza di questo progetto e gli obiettivi ragiunti: “È stata un’esperienza meravigliosa. Se guardate gli occhi dei ragazzi, vedrete una luce unica. Dopo un periodo difficile era necessario recuperare il tempo perso. Questo progetto ci ha dato l’opportunità di ricreare socialità appunto, trasformando l’esperienza tradizionale di un liceo in un’esperienza realmente vissuta, come quella all’interno degli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, dove hanno ricostruito antichi manufatti etruschi con una stampante 3D”. Anche il direttore del progetto, Giorgio Scala ha commentato entusiasta i risultati ottenuti: “Oggi è una giornata di bilancio di un progetto che ha coinvolto 300 ragazzi in attività svolte in un arco di 6 mesi e 160 ore, tra laboratori, attività ludico-formative e tanto altro. Oggi raccogliamo il frutto di una rete territoriale forte, fatta di competenze. Il messaggio più importante ce lo lasciano i ragazzi, soddisfatti, che ci ha lasciato il cuore pieno di gioia perché ci han fatto capire di aver lavorato nel senso giusto. Speriamo di poter riproporre il progetto anche nei prossimi anni”. Coinvolto nella prima fase del progetto è stato il Comune di Montecorvino Pugliano… “Un grazie alla Fondazione Saccone, rivelatasi ancora una volta un partner strategico per il coinvolgimento sul territorio di tanti giovani. – ha detto l’assessore alle Politiche Giovanili, Daniele De MatteisUn plauso a tutte le persone che hanno lavorato al progetto profondendo grande entusiasmo e passione”. Le conclusioni sono state affidate all’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli: “La scuola è un momento fondamentale per la crescita dei ragazzi e per la coesione sociale. Togliere questo momento di crescita collettiva ha creato notevoli danni. I ragazzi si sono trovati soli, da un giorno all’altro, a causa del Covid. Queste iniziative hanno ridato socialità a dei ragazzi pesantemente danneggiati da un’esperienza davvero dura e unica nel suo genere. Dobbiamo cambiare il paradigma col quale pensiamo alla scuola e non tornare ad un pensiero pre-pandemico. Serve investire nella Scuola, nell’Istruzione e nella Ricerca, sempre di più, per non rimanere indietro in termini di istruzione e di civiltà. Non possiamo più ascoltare le tesi di terrapiattisti o di novax, che sono davvero un pericolo per la società. La Scuola è come il sangue, porta ossigeno a tutto il corpo. Deve tornare ad essere un grandissimo investimento, sui nostri giovani”.

