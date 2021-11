Al Giullare “Il potere negato al potere dei Re”

di Monica De Santis

Sabato 27 alle ore 21 e domenica 28 novembre alle ore 18,30, al Piccolo Teatro del Giullare, ultime due repliche per “Il potere negato al potere dei Re” tratto da William Shakespeare, con Cinzia Ugatti per la regia di; produzione Compagnia del Giullare. n un’epoca di celebrazione di ruoli evidenti, Shakespeare ha il coraggio e la forza di rivelarci, senza veli o ipocrisie, quanto siano maledetti ed infelici i protagonisti. Debolezze, tormenti e ansie sono la linfa vitale di chi porta sulle spalle il peso delle responsabilità. Dopo mezzo millennio il tema è sempre lo stesso e il vero volto del potere non ci si rivela, ma incombe su di noi camuffandosi dietro dubbi e risposte inevase. Ha scritto John Dryden: “Shakespeare era colto, non gli servivano le lenti dei libri per leggere la natura. Si guardava dentro e lì la trovava”.

