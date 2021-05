Al Fresca Pascoli la premiazione del concorso “Didattica sul web”

Si terrà il prossimo 25 maggio presso l’istituto Fresa Pascoli di Nocera la “Giornata della comunicazione” con la premiazione dei migliori lavori del concorso “Didattica sul web” giugno alla sua IX edizione e del “Tema più bello… in pandemia”. Anche quest’anno, segnato ancora da una situazione particolare, la scuola ha sperimentato e migliorato le competenze sul world wide web e i risultati hanno di gran lunga superato le attese. Si premieranno le classi più laboriose “on-line”, le classi che hanno affrontato in digitale le tematiche che avrebbero affrontato in classe de visu, le classi che hanno messo meglio in pratica le buone pratiche di didattica a distanza e le competenze digitali acquisite. Questi tre premi, insieme con premi “fuori concorso” come il miglior lavoro di cittadinanza e il premio giornalismo, saranno virtualmente consegnati la mattina del 25 maggio. “La comunicazione (dal latino comunis mettere in comune, condividere azioni e progetti) e la didattica, le modalità processuali di insegnamento/apprendimento, sono il luogo ideale dove si può affermare forte la dimensione comunitaria e comunicativa della scuola. – spiega il dirigente Michele Cirino – Di una scuola al di là degli spazi, delle mura, degli ordini e delle differenze, in questo periodo di distanza dettato dall’emergenza Covid-19, emerge la necessità tra i docenti e la comunità di saper organizzare le proprie scuole in arcipelaghi di certezze costruttive, attraverso il dialogo con gli allievi, con i genitori e con i cittadini stessi del territorio.Da ciò deriva il ruolo determinante della scuola nel promuovere la comunicazione, finalizzata alla comprensione umana profonda. È la scuola il luogo dove promuovere il pensiero positivo, la riflessione o l’introspezione per scoprire nell’interiorità la vera e comune humanitas pur nella complessità del mondo di oggi”.

