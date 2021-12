Al De Filippo di Agropoli, “Così parlò Bellavista”

di Monica De Santis

Il capolavoro cinematografico di Luciano De Crescenzo “Così parlò Bellavista”, sarà in scena, nella versione teatrale per la regia di Geppy Gleijeses , giovedì 2 dicembre al teatro De Filippo di Agropoli. Protagonisti oltre a Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo (che fu tra i protagonisti della versione cinematografia, vestendo i panni del mitico Salvatore vice sostituto portiere). Lo spettacolo è ambientato al Palazzo dello Spagnolo, tra incroci di scale e prospettive eccezionali. E li, nella corte del palazzo, si svolge tutto il racconto, con il cenacolo, il tavolo dei pomodori, la trattoria, il negozio di arredi sacri e così via. Le musiche saranno quelle originali di Claudio Mattone e verrà dato grande rilievo allo storico coautore di quel film: Riccardo Pazzaglia.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia