Al Verdi in tanti per omaggiare Morricone

Una grande serata di musica all’insegna della beneficenza si è tenuta, ieri sera, presso il Teatro Verdi di Salerno ed ha visto, tra i protagonisti, la Banca Monte Pruno al fianco dei Club Rotary cittadini. Ospite della serata Nello Salza in “Omaggio a Morricone”. L’iniziativa solidale organizzata dai Club Rotary Salerno 1949, Salerno Est, Salerno Picentia, Salerno Duomo e Salerno Nord Due Principati ha visto il sostegno del Comune di Salerno e della Banca Monte Pruno. Il ricavato della serata è stato devoluto alla Caritas Diocesana e al Rotary Foundation Disaster Response Fund per supportare anche la popolazione ucraina. Durante i saluti iniziali è intervenuto il Vice-Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico. Un concerto di elevatissimo spessore che ha deliziato un gremito Teatro Verdi, confermando l’ottima sinergia tra la BCC Monte Pruno ed i Club Rotary della Città di Salerno per la costruzione del bene comune e la realizzazione di missioni solidali. Da segnalare, inoltre, la presenza di un folto numero di soci del Circolo Banca Monte Pruno con in testa il Presidente Aldo Rescinito, che con entusiasmo hanno partecipato alla serata. Federico Cono, vicepresidente della Banca Montebruno, nei giorni precedenti il concerto aveva spiegato il perchè dell’appoggio a questa sera da parte della banca: “Il Rotary a volte supplisce alle carenze del pubblico. Il Rotary si è dedicato a dare delle strutture alla cittadinanza e continuerà a farlo. Siamo una banca locale che appoggia unicamente le attività che possano dare qualcosa in più alla società. Per investimenti che vadano in questa direzione, noi ci siamo per parlarne e discuterne insieme.”

